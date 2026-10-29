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स्नातक एमएलसी चुनाव: मतगणना में व्यवधान का आरोप, अखिलेश ने लिखा- परिणाम तैयार, प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा

Thu, 29 Oct 2026 12:21 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 29 Oct 2026 12:21 PM IST
सार

वाराणसी खंड स्नातक विधान परिषद सीट की मतगणना को लेकर सपा में भाजपा पर व्यवधान का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी और मतगणना अभिकर्ताओं पर गाली-गलौज कर गणना रोकने का आरोप लगाया।

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Graduate MLC elections Allegations of disruption during vote counting Akhilesh writes results ready in varanas
स्नातक एमएलसी चुनाव के मतगणना के दौरान डटे रहे सपा कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी खंड स्नातक विधान परिषद सीट की मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। सपा प्रत्याशी ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम तैयार होने के बावजूद प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर, जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि प्रत्याशियों की ओर से दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए मतगणना लगातार जारी है।

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सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा की ओर से निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया है कि 28 अक्तूबर को मतगणना सुचारू रूप से चल रही थी, तभी भाजपा प्रत्याशी और उनके मतगणना अभिकर्ताओं ने दूसरे प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं तथा गणना कर्मचारियों के साथ बार-बार गाली-गलौज की। इससे मतगणना में व्यवधान उत्पन्न हुआ और गणना रोकनी पड़ी। पत्र में रात के समय विद्युत व्यवस्था को प्रभावित कर मतगणना में बाधा डालने की आशंका भी जताई गई है। निर्वाचन अधिकारी से तत्काल मतगणना जारी कराने और कार्रवाई की मांग की गई है।

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अखिलेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि वाराणसी में मतगणना को रोकने या धीमा करने के पीछे के षड्यंत्र को सभी समझ रहे हैं, लेकिन भाजपा इसमें कामयाब नहीं होगी। वाराणसी में भाजपा की हार राष्ट्रीय खबर न बन जाए इसलिए हर तरह के कुचक्र रचे जा रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि परिणाम तैयार है, लेकिन प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता साबित करने का अंतिम मौका बताते हुए कहा कि यदि आयोग मतगणना कराने में असफल रहा है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, भाजपा ईमानदारी से जीतना नहीं जानती तो क्या ईमानदारी से हारना तो सीखे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, लगातार जारी है मतगणना
सपा की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एक्स पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि वाराणसी खंड स्नातक के उम्मीदवारों की ओर से गणना के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आपत्तियों का समुचित निस्तारण कराते हुए मतगणना की प्रक्रिया अनवरत रूप से गतिमान है। मतगणना को लेकर सपा के आरोपों और अखिलेश यादव के बयान के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने गणना जारी रहने की आधिकारिक जानकारी दी है। सपा की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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