Diwali 2020: दिखा सख्ती का असर, कम हुआ धूमधड़ाका, पर कुछ लोग रहे बेपरवाह

एनजीटी न्यायालय के निर्देश के बाद पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध का कुछ असर शनिवार की रात जिले में दिखा। जिले के ज्यादातर लोगों ने पटाखों से दूरी बना कर रखी तो कई लोग आराम से आतिशबाजी करते हुए भी नजर आए।हालांकि पिछली बार की दिवाली की तरह इस बार न धुआं देखने को मिला और न लगातार धमाके सुनाई दिए। वहीं, पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई खास सख्ती पटाखे जलाने वालों को रोकने को लेकर नहीं दिखी। वहीं, बनारस में जहां भी पटाखे जलाए वहां, उसका कचरा सड़कों पर बिखरा पड़ा दिखा। देखकर लगा जैसे पटाखों बहुत फोड़े गए हों।

Fire crackers waste seen on the streets of Varanasi post #Diwali celebrations.