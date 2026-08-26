Varanasi News: 27 को जिलास्तरीय स्कूली भारोत्तोलन प्रतियोगिता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:36 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
70वीं माध्यमिक स्कूली खेलों में जिलास्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की तिथियों के बदलाव किया गया है। बारिश की वजह से 25 अगस्त को प्रस्तावित तिथि आगे बढ़ा दी गई। अब यह प्रतियोगिता 27 अगस्त को होगी। आयोजन सचिव देवेंद्रनाथ गोस्वामी ने बताया कि यह प्रतियोगिता लक्सा स्थित एचएचआईए जिम में खेली जाएगी। प्रतियोगिता बालक वर्ग के तीन आयुवर्ग सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में खेली जाएगी।
विज्ञापन