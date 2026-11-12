बीएचयू: सत्यनारायण कथा से विवाह संस्कार तक की ट्रेनिंग, पहली बार जनेऊ संस्कार की पढ़ाई; पढ़ें- पूरी जानकारी

बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में चलने वाले पुरोहित ट्रेनिंग कोर्स में इस बार सत्यनारायण कथा, जनेऊ और विवाह संस्कार भी जोड़ दिए गए हैं। इनकी प्रायोगिक पढ़ाई होगी। कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी जो कि 17 नवंबर, 21 दिसंबर और 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय उच्चायोग ने सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। अब चार दिन बाद से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. शरदिंदु तिवारी ने बताया कि फिजी, ट्रिनिडाड-टोबैगो, मॉरिशस सहित कई देशों के अभ्यर्थी कक्षाएं करने आएंगे।पहली ऑनलाइन क्लास 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद 21 दिसंबर से 16 जनवरी 2027 तक बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी। इस दौरान उन्हें परिसर में रहने की व्यवस्था दी जाएगी। आने-जाने का इकॉनमी क्लास हवाई टिकट भी मिलेगा। दूसरा ऑनलाइन मॉड्यूल एक से 25 फरवरी 2027 तक होगा।इन लोगों को हिंदू धार्मिक परंपराओं, कर्मकांडों और पुरोहिताई से संबंधित स्किल में पारंगत किया जाएगा। इस कोर्स की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी।