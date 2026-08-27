Varanasi News: काशी विद्यापीठ में पीजी संग भाषाओं में डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों की भी होगी काउंसिलिंग

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मुख्य पाठ्यक्रम के साथ ही यहां डिप्लोमा कोर्स में भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। विश्वविद्यालय में प्रवेश सेल की ओर से सभी अभ्यर्थियों को ईमेल पर गेट पास भी भेजा गया है, काउंसिलिंग केंद्र पर इसी पास को दिखाने के बाद अंदर प्रवेश मिलेगा। काउंसिलिंग के उप समन्वयक प्रो.नलिनी श्याम कामिल का कहना है कि काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ आने को कहा गया है। विज्ञापन

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आज इन कोर्स की काउंसिलिंग -

पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस

पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट

पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग

एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज

एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज

एडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज

एमए मास कम्युनिकेशन,एमलिब आईएससी, एम म्यूज

एमए एजुकेशन, होमसाइंस, उर्दू, इतिहास, आर्कियोलॉजी

एमए संगीत के पेड सीट, गृह विज्ञान, एमलिब आईएससी

एमए गांधीयन थॉट, एमए आईआरपीएम, एमए फिलॉसफी, एमए योगा मुख्य पाठ्यक्रम के साथ ही यहां डिप्लोमा कोर्स में भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई गई। विश्वविद्यालय में प्रवेश सेल की ओर से सभी अभ्यर्थियों को ईमेल पर गेट पास भी भेजा गया है, काउंसिलिंग केंद्र पर इसी पास को दिखाने के बाद अंदर प्रवेश मिलेगा। काउंसिलिंग के उप समन्वयक प्रो.नलिनी श्याम कामिल का कहना है कि काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ आने को कहा गया है।000आज इन कोर्स की काउंसिलिंग -पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएसपीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंटपीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंगएडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेजएडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेजएडवांस डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेजएमए मास कम्युनिकेशन,एमलिब आईएससी, एम म्यूजएमए एजुकेशन, होमसाइंस, उर्दू, इतिहास, आर्कियोलॉजीएमए संगीत के पेड सीट, गृह विज्ञान, एमलिब आईएससीएमए गांधीयन थॉट, एमए आईआरपीएम, एमए फिलॉसफी, एमए योगा

काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 में दाखिले के लिए चल रही काउंसिलिंग में पीजी के साथ ही अब डिप्लोमा कोर्स में दाखिला शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय की ओर से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के साथ ही फैशन डिजाइनिंग, ह्यूमन रिसोर्स के साथ ही भाषाओं में डिप्लोमा जैसे अहम कोर्स में काउंसिलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। इसके तहत पीजी, डिप्लोमा समेत 21 कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को 27 अगस्त को बुलावा भेजा गया है।