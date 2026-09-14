Varanasi News: छेड़खानी से तंग छात्रा ने फंदे से लटककर दी जान, आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:56 PM IST
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बदलापुर। छेड़खानी से तंग आकर कक्षा 10 की एक छात्रा ने रविवार की दोपहर में फंदे से लटककर जान दे दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को सोमवार को पुलिस ने कलिंजरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। मृतका कस्बे के एक विद्यालय में कक्षा दस की छात्रा थी। पिता का आरोप है कि एक युवक उसे परेशान कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार की शाम को फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि बीते शनिवार को स्कूल से छुट्टी के बाद वह कोचिंग पढ़ने गई थी। आरोप है कि वहां आरोपी भी पहुंच गया। इसकी जानकारी होने पर पिता भी मौके पर पहुंचे। डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली। इस पर युवक ने माफी मांग ली, इसके बाद उस समय मामला शांत हो गया। पिता का आरोप है कि रविवार की सुबह युवक उनके घर पहुंचा और धमकी दी। कहा कि वह उनकी बेटी को भगा ले जाएगा। जो करना हो कर ले।
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