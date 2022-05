{"_id":"62703c276863857833761cd6","slug":"75-amrit-sarovar-will-be-built-in-anand-kanan-and-amrit-sarovar-will-be-built-in-every-lok-sabha-constituency","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी : आनंद कानन में बनेंगे 75 अमृत सरोवर, काशी की सुंदरता में लगेंगे चार चांद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 03 May 2022 01:46 AM IST