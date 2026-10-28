यूपी चुनाव: हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति, नई बूथ प्रबंधन योजना; नवंबर में शाह तैयार करेंगे चुनावी चक्रव्यूह

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शाह की क्षेत्रों के माध्यम से सियासी नब्ज टटोलने की शुरुआत अवध से हो सकती है। उनका 30 और 31 अक्तूबर को लखनऊ दौरा पहले से ही तय है। सूत्रों के मुताबिक, अब तक पंजाब के गुणा गणित में उलझे शाह ने इस सूबे की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। वहां अकाली दल-भाजपा के गठबंधन की नींव रखने के साथ ही मुद्दे तय किए जा चुके हैं। विज्ञापन

शाह की क्षेत्रों के माध्यम से सियासी नब्ज टटोलने की शुरुआत अवध से हो सकती है। उनका 30 और 31 अक्तूबर को लखनऊ दौरा पहले से ही तय है। सूत्रों के मुताबिक, अब तक पंजाब के गुणा गणित में उलझे शाह ने इस सूबे की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। वहां अकाली दल-भाजपा के गठबंधन की नींव रखने के साथ ही मुद्दे तय किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का मंत्र तलाशने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर में सभी छह क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जीत सुनिश्चित करने के लिए उनकी योजना बूथों का नए सिरे से प्रबंधन करने और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग चुनावी रणनीति बनाने की है।

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शाह एक नवंबर को चंडीगढ़ में बाकी बचे मुद्दों को पूरी तरह से सुलझाने के बाद उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। उनकी योजना नवंबर में राज्य के सभी छह क्षेत्रों-पश्चिम, अवध, काशी, ब्रज, गोरखपुर और कानपुर-बुंदलेखंड की अलग-अलग यात्रा करने की है।

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जमीनी हालात को समझने के लिए दौरा

क्षेत्रों के दौरे में शाह स्थानीय पदाधिकारियों, प्रभारियों के अलावा प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर जमीनी हालात को समझेंगे। इस दौरान सबसे अहम बैठक क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होगी। उनकी योजना इनसे ही जमीनी स्तर पर फीडबैक हासिल कर भावी कार्ययोजना तैयार करने की है। इस दौरान शाह यह भी समझेंगे कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में जिन बूथों पर पीछे रही, वहां जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारी है।



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हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग रणनीति

2012 में बतौर प्रभारी यूपी भेजे गए शाह ने 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग रणनीति तैयार की थी। मसलन पश्चिम में भाजपा का सबसे अहम मुद्दा हिंदुत्व था, जबकि पूरब में पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने के लिए अपना दल सहित कुछ सहयोगियों से हाथ मिलाया था। सूत्रों ने कहा कि चूंकि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक झटका पूरब ने ही दिया था, ऐसे में इस क्षेत्र में नए सिरे से सामाजिक समीकरण को साधना होगा।

