Unnao News: कुंभकरण, मेघनाद और रावण का वध होते ही गूंजा जय श्रीराम

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मंचन में कलाकारों ने दिखाया कि युद्ध की तैयारियां पूरी होने के बाद रावण ने अपने भाई कुंभकरण को जगाकर युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में राम ने कुंभकरण का वध कर दिया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद युद्धभूमि में पहुंचा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया।अंत में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। राम के बाणों से रावण के सिर कटने के बाद भी नए सिर उत्पन्न हो जाते हैं। इस पर विभीषण ने राम को रावण की नाभि में अमृत होने की जानकारी दी। इसके बाद राम ने अग्निबाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका वध हो गया। रावण वध के बाद 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले सहित कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। आतिशबाजी और पटाखों की गूंज से पूरा मैदान रोशन हो उठा।