फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: रंगोली से छात्रों ने बताया जनगणना का महत्व

Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
unnao news
रंगोली के पास मौजूद एसडीएम, छात्र व छोटे बच्चे। स्रोत: स्कूल प्रबंधन
बांगरमऊ। आरएस इंटर कॉलेज में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के दौरान छात्रों ने रंगोली बनाई। इसके माध्यम से जनगणना का महत्व बताया।
विज्ञापन

एसडीएम ब्रजमोहन शुक्ला ने कहा कि जनगणना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इससे प्राप्त आंकड़े विकास योजनाओं को बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना कर सकते हैं। एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। बीईओ संजय कुमार ने कार्मिकों को गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के निर्देश दिए। कहा कि जनगणना के सही आंकड़े जुटाना जरूरी है। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों से जनगणना से जुड़े विभिन्न सवाल भी पूछे। एसडीएम ने बच्चों को पुरस्कृत किया।


ट्रेनरों ने दी जनगणना के 40 प्रश्नों की जानकारी
नगर पालिका परिषद सभागार में जनगणना के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर पीयूष कुमार ने पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों की जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगता के प्रकार, व्यवसाय व उनकी प्रकृति के बारे में समझाया। मास्टर ट्रेनर नीरज कुमार ने शैक्षिक योग्यता, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी व प्रवासी माता पिता के बारे में जानकारी की जानकारी दी। बताया कि नागरिकों से 40 प्रश्नों के जवाब मांगेगे और ऑनलाइन डाटा फीड करेंगे। प्रशिक्षण में विनीता रानी, सेविना दीक्षित, किरन वर्मा, देवेंद्र सिंह, ठाकुर प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed