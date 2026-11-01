Unnao News: सरदार पटेल को किया नमन, एकता का लिया संकल्प

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिकारियों, राजनीतिक पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा व चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके जीवन और देश की एकता-अखंडता में योगदान को याद किया। कलक्ट्रेट में डीएम घनश्याम मीणा, एडीएम सुशील गौड़ व सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने सरदार पटेल काे श्रद्धांजलि दी। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया।कांग्रेसियों ने तीन विभूतियों को किया यादजिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र देव व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देसी रियासतों को भारतीय गणतंत्र में समाहित करने का काम लौह पुरुष सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ किया। जिला उपाध्यक्ष हनुमत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला उपाध्यक्ष संगठन चंद्र प्रकाश शुक्ला ने आचार्य नरेंद्र देव को श्रद्धांजलि अर्पित की।सरदार पटेल को किया नमन, स्टेडियम में आल्हा गायनउन्नाव। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव की अगुवाई में चौधरी चरण सिंह निरीक्षण भवन में सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने राष्ट्रीय एकता और भाईचारा मजबूत करने का संकल्प लिया। महासचिव अवध राजेश सिंह गौर और उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भी विचार रखे।स्टेडियम में जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार सबरवाल, प्रधानाचार्य कमलेश कुमार और जिला क्रीड़ा सचिव नवीन सिन्हा ने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की मौजूदगी में आल्हा सम्राट रामलखन तिवारी की मंडली ने आल्हा प्रस्तुत किया।