फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: पत्नी के दीर्घायु के लिए पुरुषों ने रखा पत्नी पंचमी व्रत

Sun, 01 Nov 2026 01:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
unnao news
कवि प्रमोद कुशवाहा को पानी पिलाती पत्नी प्रतिमा देवी। स्रोत: स्वयं
सफीपुर। देवगनमऊ और मिर्जापुर में शुक्रवार को पुरुषों ने पत्नी पंचमी का व्रत रखा। क्षेत्र के 24 से अधिक पुरुषों ने पूरे दिन व्रत रखकर जीवनसंगिनी की दीर्घायु की कामना की। यह अनूठी प्रथा हर वर्ष बढ़ती जा रही है।
विज्ञापन

आठ साल पहले मिर्जापुर निवासी कवि डॉ. प्रमोद कुशवाहा की पहल पर पत्नी पंचमी व्रत की शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे यह परंपरा कवियों से होते हुए शिक्षकों और अन्य लोगों तक पहुंच गई। पत्नी की दीर्घायु के व्रत रखने वालों में डॉ. प्रमोद कुशवाहा, विमलेश, मनोज सैनी, रोहित विश्वकर्मा, संजय सांवरा, अनूप हिंदू रक्तवीर, डॉ. संतोष प्रधान, कमलेश सोनी, सुनील फौजी, डॉ. विवेक मिश्रा, उमेश कुमार मौर्य, डॉ. पवन राठौर और संदीप कटियार सहित अन्य लोग शामिल रहे।
विज्ञापन

डॉ. प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि शुरुआत में इस व्रत को मजाक समझा गया, लेकिन अब युवा पीढ़ी इसे पति-पत्नी के आपसी प्रेम और सम्मान से जोड़कर देख रही है। पति-पत्नी जीवन की एक डोर हैं। इसे मजबूत बनाए रखने के लिए पुरुष भी अपनी जीवनसंगिनी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।

कवि प्रमोद कुशवाहा को पानी पिलाती पत्नी प्रतिमा देवी। स्रोत: स्वयं

कवि प्रमोद कुशवाहा को पानी पिलाती पत्नी प्रतिमा देवी। स्रोत: स्वयं

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed