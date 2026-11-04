Unnao News: मानदेय न मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने की हड़ताल

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जिला अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों के मुताबिक उन्हें लगातार दो महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय न मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आने वाले त्योहारों में राशन, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों का खर्च उठाना समस्या साबित हो रही है। कई कर्मी कर्ज लेकर घर चला रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को दवा और इलाज जैसी जरूरी जरूरतों के लिए भी पैसे की दिक्कत हो रही है।कई बार फर्म के ठेकेदार अनुज शुक्ला से भुगतान की मांग की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हड़ताल के चलते मंगलवार को अस्पताल परिसर में गंदगी जमा रही। मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मियों से बातचीत की।सीएमएस एसके शुक्ला ने बताया कि कर्मियों से बात हो चुकी है। संबंधित फर्म के अधिकारियों से संपर्क कर जल्द उनका मानदेय दिलाया जाएगा। इस दौरान विनोद, काली प्रसाद, संजय, अंजू, कुसुमा, राम कुमार, कृष्ण पाल, गुड़िया, सरोज, राकेश, महेश आदि कर्मी मौजूद रहे।