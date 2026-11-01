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Unnao News: पीईटी के कारण छात्रवृत्ति परीक्षा के छह केंद्र बदले

Sun, 01 Nov 2026 01:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:43 AM IST
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unnao news
उन्नाव। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जिले में पहले निर्धारित केंद्रों में से छह में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) होने से बदलाव किया गया है। संशोधित केंद्रों पर डीआईओएस ने अभ्यर्थियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। अचानक केंद्र बदलने से शिक्षकों को सूचना देने में परेशानी हो रही है।
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जिले में एक नवंबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक होने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर बनाए गए केंद्रों को उसी दिन होने वाली पीईटी परीक्षा का केंद्र बना दिया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए अचानक से सभी केंद्रों में बदलाव किया गया है। डीआईओएस सुनील दत्त ने बताया कि ब्लॉक वार शिक्षक और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से छात्रों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
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पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों के स्थान पर बनाए गए नए परीक्षा केंद्र व छात्र संख्या
पूर्व निर्धारित केंद्र अब बनाए गए केंद्र छात्र संख्या

पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज-विवेकानंद इंटर कॉलेज, मोतीनगर-384
पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज-अब बेनहर इंटर कॉलेज, सिविल लाइन-240
अटल बिहारी इंटर कॉलेज, बड़ा चौराहा-गुरुनानक इंटर कॉलेज, निकट रोडवेज बस अड्डा-384
डॉ. जीएनजी दयाल बालिका इंटर कॉलेज-राधाकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सिविल लाइन-240
डीवीडीटी इंटर कॉलेज-एसवीएम इंटर कॉलेज, एबी नगर-192
श्याम कुमारी सेठ बालिका इंटर कॉलेज-एसवीएम इंटर कॉलेज, सिविल लाइन-240
ओपीजेडी इंटर कॉलेज शुक्लागंज छात्र संख्या-240
रानीशंकर सहाय बालिका इंटर कॉलेज छात्र संख्या-192
पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली छात्र संख्या-384
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