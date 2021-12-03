Unnao News: आरोपी का होगा डीएनए टेस्ट, कोर्ट से मिली अनुमति

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माखी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ करीब सात महीने पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवासी गांव के शिवा ने दुष्कर्म किया था। घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी। तीन दिन पहले उसने बच्चे को जन्म दिया था। शुक्रवार को नवजात की मौत हो गई।बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रीति सिंह ने बताया कि जन्म के बाद नवजात को टीका लगवाया गया था। पीड़िता की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उससे बच्चे की देखभाल करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बाद में नवजात की मौत हो गई।उधर, मामले में जेल में बंद आरोपी शिवा का डीएनए सैंपल लेने के लिए पुलिस ने न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली है। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि बच्चे की मां का डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका है, जबकि मृत नवजात का सैंपल भी सुरक्षित रखा गया है। आरोपी का सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। छुट्टी के बाद सैंपल लेकर तीनों के डीएनए की जांच कराई जाएगी।