Unnao News: आग लगने से जला कागज के डिब्बे बनाने का कारखाना

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कोतवाली क्षेत्र के रैथाना गांव निवासी मोहिनी पत्नी रमाकांत दीक्षित गांव में मिठाई के डिब्बे बनाने का काम करती हैं। बृहस्पतिवार की रात करीब 10 बजे कारखाने में संदिग्ध हालात में अचानक आग लग गई । ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दमकल और कोतवाली पुलिस को दी। दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में कारखाना पूरी तरह जल गया। कोतवाल अश्वनी मिश्र ने बताया कि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित ने नुकसान के आंकलन के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही है।

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बीघापुर। रैथाना गांव में बृहस्पतिवार रात कागज के डिब्बे बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे कारखाने को चपेट में ले लिया और पूरा सामान जल गया।