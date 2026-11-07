Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: आग लगने से जला कागज के डिब्बे बनाने का कारखाना

Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
unnao news
बीघापुर। रैथाना गांव में बृहस्पतिवार रात कागज के डिब्बे बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे कारखाने को चपेट में ले लिया और पूरा सामान जल गया।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के रैथाना गांव निवासी मोहिनी पत्नी रमाकांत दीक्षित गांव में मिठाई के डिब्बे बनाने का काम करती हैं। बृहस्पतिवार की रात करीब 10 बजे कारखाने में संदिग्ध हालात में अचानक आग लग गई । ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दमकल और कोतवाली पुलिस को दी। दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में कारखाना पूरी तरह जल गया। कोतवाल अश्वनी मिश्र ने बताया कि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित ने नुकसान के आंकलन के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed