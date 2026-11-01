Unnao News: 24 घंटे में 12 मिमी बारिश, 25000 हेक्टेयर धान की फसल भीगी

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जनपद में इस बार करीब 1,25,000 हेक्टेयर में धान की फसल बोई गई है। फसल पककर तैयार है। करीब 25 हजार हेक्टेयर फसल को किसानों ने काटकर खेत में ही सुखाने के लिए फैला रखा था, जो बारिश से भीग गई। शनिवार को किसान खेतों में पड़ी फसल सुखाने के लिए पलटते रहे।हालांकि धूप न निकलने और पूरे दिन बादल रहने और बीच-बीच में बूंदाबांदी व फुहार गिरने से किसान चिंतित हैं। उधर, खेत में नमी ज्यादा होने से सरसों और आलू की बोआई भी प्रभावित हुई है। गेहूं बुआई की तैयारी में जुटे किसानों को इस बारिश से फायदा पहुंचने की उम्मीद है। खेत में पर्याप्त नमी हो जाने से किसानों को पलेवा नहीं करना पड़ेगा। इसी में गेहूं की बोआई कर सकते हैं।इंसेट-1तेज हवा से खेत में झुक गई धान की फसलपरियर। लगातार दो दिनों से मौसम खराब होने से धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। शनिवार को धूप न निकलने से किसान परेशान रहे। रामसुमेर, विद्यादीन, कुबेरनाथ, किशोरीलाल का कहना है कि बारिश से खेत में कटी पड़ी फसल भीग गई है। यदि धूप नहीं निकली तो धान के दाने खराब होकर काले पड़ जाएंगे। जिन खेतों में अभी फसल खड़ी है, वह तेज हवा चलने से गिर गई है। धूप निकलने के बाद भी सूखने में समय लगेगा।इंसेट-2बाढ़ के बाद अब बारिश से फसल बचाने की चुनौतीगंजमुरादाबाद। बाढ़ प्रभावित गांवों बेहटाकच्छ, शिवलालपुरवा, कुशराजपुर, लोनारी, भिलोई, बाजीपुरवा, इच्छापुरवा, देवरिया, कछियनपुरवा, पकरियापुरवा, तकिया, चिंगरपुरवा, लहरापुर, छोट्टापुरवा, चोरहा आदि में धान की फसल पर अभी भी संकट है। किसान पानी और कीचड़ के बीच से फसल निकाल कर सड़क किनारे सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। इससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। किसानों के सामने फसल सुखाने और उसे बचाने का संकट खड़ा हो गया है।वर्जन....अभी धान की कटाई शुरू हुई है। इसलिए इस बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। किसी किसान की शिकायत भी नहीं आई है। इस बारिश से आलू व सरसों की बोआई लेट हो सकती है। गेहूं किसानों को फायदा हो सकता है। -शशांक कुमार, जिला कृषि अधिकारी।मौसम अब धीरे-धीरे साफ होगा। चक्रवात के प्रभाव के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। रविवार से मौसम साफ और धूप वाला हो जाएगा। -डॉ. सुनील पांडेय, मौसम विशेषज्ञ।