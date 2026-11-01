Unnao News: 40 दिन में नहीं भर पाए 1052 किमी सड़कों के गड्ढे

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जनपद में इस बार 22 जून से मानसून सक्रिय होना शुरू हुआ था। बारिश से खराब हुई सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी के सर्वे में प्रांतीय में 550 व निर्माणखंड में 502 किमी सड़कों में गड्ढे पाए गए थे। इसमें राज्यमार्ग से लेकर जिला, अन्य जिला व संपर्क मार्ग शामिल किए गए थे। पीडब्ल्यूडी ने बजट 2.60 करोड़ से 22 सितंबर के आसपास गड्ढों की पैचिंग शुरू कराई थी।पहले 20 अक्तूबर तक काम पूरा करने की डेटलाइन थी। तय समय पर मात्र 50 फीसदी ही काम पूरा हो पाने पर समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी गई थी। यह समय भी शनिवार को पूरा हो गया पर शत-प्रतिशत सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हो पाईं। तय समय पर 894 किमी तक के ही सड़कों के गड्ढे भर पाए हैं। अभी भी 158 किमी की सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं।इंसेट-1एक्सईएन बारिश पर फोड़ रहे ठीकरापीडब्ल्यूडी के अधिकारी तय समय पर काम पूरा न होने का ठीकरा बारिश पर फोड़ रहे हैं। एक्सईएन हरदयाल अहिरवार का कहना है कि पहले 23 से 26 सितंबर के बीच जोरदार बारिश हुई थी। इसका असर कई दिनों तक रहा था। इसी कारण काम बंद हो गया था। इधर, तय समय पर काम पूरा हो जाता लेकिन 29 अक्तूबर से फिर मौसम खराब हो गया। मौजूदा समय में काम बंद हो गया है। जैसे ही मौसम साफ होगा, वैसे ही दो से तीन दिन में शत प्रतिशत सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा।