Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: सड़क पार कर रहे हलवाई की वाहन की टक्कर से मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। शुक्लागंज-उन्नाव मार्ग पर मिठाई की दुकान के पास मंगलवार देर रात सड़क पार कर रहा हलवाई वाहन की टक्कर से घायल हो गया। साथ काम करने वाले लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

आसीवन थाना क्षेत्र के गांव देवसापुर निवासी गोविंद (24) पुत्र तुलसीराम हलवाई था। वह उन्नाव-हरदोई मार्ग पर शुक्लागंज के पास स्थित दुकान में मिठाई बनाता था। मंगलवार की रात करीब 10 बजे वह दुकान से निकलकर पैदल सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी। घटना में गंभीर घायल होने पर साथ काम करने वाले लोग उसे जिला अस्पताल लाए थे, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।
विज्ञापन

अस्पताल की सूचना पर बुधवार को सदर कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पिता ने बताया कि वह तीन भाइयों में बड़ा था। बेटे की मौत से मां माया सहित अन्य परिजन बेहाल हैं। सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि अस्पताल से सूचना आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर आने पर जहां का घटनास्थल होगा वहीं प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed