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एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से कानपुर लेन पर किलोमीटर संख्या 39.2 बछौरा गांव के पास वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच की, जामा तलाशी में आधार कार्ड मिलने से उसकी पहचान आंबेडकरनगर जिले के थाना जहांगीरगंज के गांव संदौऊ निवासी रामकुमार चौहान (45) के रूप में हुई। पुलिस ने संबंधित थाने से संपर्क कर सूचना परिजन तक पहुंचाई।छोटे भाई अजय कुमार ने बताया कि हम लोग लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के पास कमरा लेकर रहते हैं और टाइल्स लगाने का काम करते हैं। बड़े भाई रामकुमार काम के सिलसिले में बात करने कानपुर जा रहे थे। पति की मौत से पत्नी नीरज देवी, बेटे शिवम, सौरभ और गौरव बेहाल हैं। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया एक्सप्रेसवे पर वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वाहन का पता लगाया जा रहा है।