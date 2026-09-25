Sultanpur News: रियाद में सड़क हादसे में सुल्तानपुर के युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 12:41 AM IST
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बंधुआकला। हुसैनगंज निवासी मोहम्मद कादिर (24) की सऊदी अरब के रियाद में बुधवार की रात सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार रात हुई दुर्घटना की जानकारी बृहस्पतिवार को परिजनों को मिली। परिजनों के मुताबिक मोहम्मद कादिर करीब तीन वर्ष पहले सऊदी अरब गया था।
रियाद में वह कार चलाता था। बुधवार रात कादिर कार लेकर कहीं जा रहा था। दूसरी कार से उसकी कार की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कादिर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कादिर की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मोहम्मद कादिर चार भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। जवान बेटे की अचानक मौत से माता-पिता बेसुध हैं। परिजन अब कादिर के शव को अपने देश लाने की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। (संवाद)
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रियाद में वह कार चलाता था। बुधवार रात कादिर कार लेकर कहीं जा रहा था। दूसरी कार से उसकी कार की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कादिर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कादिर की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। मोहम्मद कादिर चार भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। जवान बेटे की अचानक मौत से माता-पिता बेसुध हैं। परिजन अब कादिर के शव को अपने देश लाने की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। (संवाद)
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