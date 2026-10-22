फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Senior DCM arrives at station to inspect cleanliness

Sultanpur News: स्वच्छता की पड़ताल करने स्टेशन पहुंचे सीनियर डीसीएम

Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Senior DCM arrives at station to inspect cleanliness
स्टेशन पर निरीक्षण करते अफसर
सुल्तानपुर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों से बातचीत कर स्वच्छता व्यवस्था के बारे में राय जानी।
विज्ञापन

यात्रियों से स्टेशन को और स्वच्छ बनाने के लिए सुझाव मांगे, जिससे सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस मौके पर सीसीएस ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, सीजीएस अजय कुमार श्रीवास्तव, सीआरएस शिवकुमार, सीएमआई विवेक त्रिपाठी, सीआईटी रामचेत और अमरेंद्र प्रताप, जीएस पंकज मौर्य तथा सफाई ठेकेदार मयंक उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed