Sultanpur News: स्वच्छता की पड़ताल करने स्टेशन पहुंचे सीनियर डीसीएम

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यात्रियों से स्टेशन को और स्वच्छ बनाने के लिए सुझाव मांगे, जिससे सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस मौके पर सीसीएस ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, सीजीएस अजय कुमार श्रीवास्तव, सीआरएस शिवकुमार, सीएमआई विवेक त्रिपाठी, सीआईटी रामचेत और अमरेंद्र प्रताप, जीएस पंकज मौर्य तथा सफाई ठेकेदार मयंक उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद

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सुल्तानपुर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बृहस्पतिवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों से बातचीत कर स्वच्छता व्यवस्था के बारे में राय जानी।