Sultanpur News: सीताकुंड घाट पर प्रतिमा विसर्जन की तैयारी तेज

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पालिकाध्यक्ष ने बताया कि घाट पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, बालू की बोरियों से समतलीकरण और अस्थायी रैंप का निर्माण कराया जा रहा है। हवन सामग्री कुंड की सफाई के साथ घाट और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण पार्क गेट से घाट तक और सीताकुंड गेट से विसर्जन स्थल तक जनरेटर से निर्बाध प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। पेयजल और मोबाइल शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।ईओ ने बताया कि घाट पर पालिका की ओर से कैंप कार्यालय और मेला नियंत्रण कक्ष बनाया जा रहा है। मार्ग प्रकाश, सफाई और पेयजल से जुड़ी आकस्मिक समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विसर्जन के दौरान 24 घंटे रोस्टरवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।इस दौरान सहायक अभियंता संतोष कुमार, अवर अभियंता (सिविल) नीलम कुमारी, अवर अभियंता (जल) सुनील कुमार पाल, स्थानीय सभासद, गोमती मित्र मंडल के पदाधिकारी और पालिका के सफाई विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे।