Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Honorarium sent to 464 'Krishi Aajeevika Sakhis' (agricultural livelihood associates)

Sultanpur News: 464 कृषि आजीविका सखियों को भेजा मानदेय

Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Honorarium sent to 464 'Krishi Aajeevika Sakhis' (agricultural livelihood associates)
सुल्तानपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से समूह की कृषि सखियों को थोड़ी भूमि में भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश चल रही है। इसके तहत विभाग की ओर से महिलाओं के परिवार का दैनिक खर्च बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं और आमदनी के तरीके भी। इसमें आधुनिक खेती भी शामिल है।
विज्ञापन

कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली 464 कृषि आजीविका सखियों के मानदेय का भुगतान विभाग ने दो दिन पहले उनके खाते में भेज दिया है। दो दिन पहले मानदेय मिलने से कृषि आजीविका सखियां दिवाली का त्योहार अच्छी तरह मना सकेंगी। जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद जासेफ ने बताया कि मानदेय भेजने के लिए कृषि सखियों का विवरण ब्लॉकों से मंगाया गया था। ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की संस्तुति पर 4.50 लाख रुपये मानदेय कार्य के हिसाब से भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed