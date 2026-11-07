Sultanpur News: 464 कृषि आजीविका सखियों को भेजा मानदेय

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कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली 464 कृषि आजीविका सखियों के मानदेय का भुगतान विभाग ने दो दिन पहले उनके खाते में भेज दिया है। दो दिन पहले मानदेय मिलने से कृषि आजीविका सखियां दिवाली का त्योहार अच्छी तरह मना सकेंगी। जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद जासेफ ने बताया कि मानदेय भेजने के लिए कृषि सखियों का विवरण ब्लॉकों से मंगाया गया था। ब्लॉक मिशन प्रबंधकों की संस्तुति पर 4.50 लाख रुपये मानदेय कार्य के हिसाब से भेज दिया गया।

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सुल्तानपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से समूह की कृषि सखियों को थोड़ी भूमि में भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश चल रही है। इसके तहत विभाग की ओर से महिलाओं के परिवार का दैनिक खर्च बचाने के तरीके बताए जा रहे हैं और आमदनी के तरीके भी। इसमें आधुनिक खेती भी शामिल है।