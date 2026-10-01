Sultanpur News: दिनभर ट्रिपिंग और शाम को ओवरलोड, ग्रामीण परेशान

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ग्रामीणों ने बताया कि दिन में कई बार बिजली आती-जाती रहती है। शाम होते ही समस्या और बढ़ जाती है। ओवरलोड से कटौती से रात में भी राहत नहीं मिल रही है। मनोज कुमार, दिनेश कुमार, बृजेश कुमार, राजेंद्र, विनोद और सुरेंद्र सहित अन्य ग्रामीणों ने आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है।अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि धम्मौर उपकेंद्र पर अधिक लोड होने से ट्रिपिंग और ओवरलोड की समस्या हो रही है। कहा कि लोड को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बिजली कटौती की जा रही है। अवर अभियंता ने समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कटौती से उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।