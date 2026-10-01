फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   electric slp cut

Sultanpur News: दिनभर ट्रिपिंग और शाम को ओवरलोड, ग्रामीण परेशान

Thu, 01 Oct 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
electric slp cut
धम्मौर। विद्युत उपकेंद्र धम्मौर के फीडर पर दिनभर बिजली की ट्रिपिंग और शाम को ओवरलोड के कारण कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। बार-बार बिजली गुल होने से उमस भरी गर्मी में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। पेयजल आपूर्ति और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि दिन में कई बार बिजली आती-जाती रहती है। शाम होते ही समस्या और बढ़ जाती है। ओवरलोड से कटौती से रात में भी राहत नहीं मिल रही है। मनोज कुमार, दिनेश कुमार, बृजेश कुमार, राजेंद्र, विनोद और सुरेंद्र सहित अन्य ग्रामीणों ने आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
विज्ञापन

अवर अभियंता सचिन यादव ने बताया कि धम्मौर उपकेंद्र पर अधिक लोड होने से ट्रिपिंग और ओवरलोड की समस्या हो रही है। कहा कि लोड को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बिजली कटौती की जा रही है। अवर अभियंता ने समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कटौती से उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed