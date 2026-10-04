Sonebhadra News: फर्जी पावर ऑफ अटार्नी से जमीन बेचने के आरोप में तीन बहनों की तलाश

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सोनभद्र। दुबई में रह रहे भाई के नाम की कथित फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार कर उसकी जमीन दूसरे के नाम बेचने के मामले में फरार चल रही तीन सगी बहनों की तलाश में बिहार पुलिस सोनभद्र पहुंची। डेहरी नगर (रोहतास) थाने की पुलिस ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के संभावित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन आरोपी नहीं मिलीं। पुलिस अब सोनभद्र से सटे मिर्जापुर समेत अन्य जिलों में भी उनके संभावित ठिकानों की तलाश कर रही है। मूल रूप से रोहतास जिले के अकोढ़ी थाना क्षेत्र के बराढ़ी गोला निवासी और वर्तमान में अनपरा के नूनिया मोहल्ले में रहने वाली नूरुल आफरीन ने फरवरी 2024 में डेहरी थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसके भाई जैनुल आब्दीन और बहनों शबिया सुल्ताना, फरीदा सुल्ताना व रईशा बेगम ने फर्जी पावर ऑफ अटार्नी के जरिए उसके भाई के नाम की जमीन सासाराम की रिंकू देवी पत्नी ओमप्रकाश चौधरी के नाम बेच दी। मामले में बराढ़ी गोला निवासी प्रॉपर्टी डीलर अफरोज आलम पर भी संलिप्तता का आरोप लगाया गया। डेहरी पुलिस के अनुसार, जिस समय पावर ऑफ अटार्नी तैयार की गई, उस समय जैनुल आब्दीन दुबई में था। आरोपी भाई जमानत करा चुका है, जबकि तीनों बहनें फरार हैं। मूल पते पर तलाश के दौरान पुलिस को उनके अनपरा के परासी में रहने की जानकारी मिली, लेकिन वहां भी वे नहीं मिलीं। शुक्रवार को डेहरी पुलिस को सूचना मिली थी कि शबिया रॉबर्ट्सगंज के नई बाजार क्षेत्र में मौजूद है। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर बताए गए पते पर पहुंची टीम को वहां भी आरोपी नहीं मिली। लगातार फरारी के चलते रोहतास की अदालत ने तीनों बहनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अपराध निरीक्षक डीपी यादव ने बताया कि बिहार पुलिस सूचना के आधार पर नई बाजार आई थी लेकिन आरोपी नहीं मिलीं।