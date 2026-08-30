फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   In hockey, Sonbhadra XI won the title by defeating Swadeep XI 4-2.

Sonebhadra News: हॉकी में सोनभद्र इलेवन ने स्वदीप एकादश को 4-2 से हराकर जीता खिताब

Sun, 30 Aug 2026 12:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
In hockey, Sonbhadra XI won the title by defeating Swadeep XI 4-2.
रॉबर्ट्सगंज तियरा वि​शिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल दिवस पर हॉकी खेलती ​खिलाड़ी। स्रोत विभाग
सोनभद्र। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शुक्रवार को विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम राॅबर्ट्सगंज में खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पर्यटन अधिकारी राजेश कुमार भारतीय ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद के जीवन और खेल उपलब्धियों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। माल्यार्पण के बाद हॉकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। हॉकी प्रतियोगिता में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। पूल मैचों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची टीमों के बीच मुकाबले हुए। फाइनल मुकाबले में सोनभद्र इलेवन स्टेडियम ने स्वदीप एकादश को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग के 45 किलोग्राम में युवराज प्रथम, विजय द्वितीय और राजवीर तृतीय रहे। 50 किलोग्राम में शिवम प्रथम, हृजीत द्वितीय और राहुल प्रिंस तृतीय रहे। 55 किलोग्राम में निखिल, शिवम और मोहित क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। 60 किलोग्राम में संदीप प्रथम, साहिल द्वितीय और अवैस अख्तर तृतीय रहे। 65 किलोग्राम में आदित्य कुमार प्रथम और अमन द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में 40 किलोग्राम में रक्षा प्रथम, रचना द्वितीय और ज्योति तृतीय, जबकि 45 किलोग्राम में श्रेया प्रथम और पूजा द्वितीय रहीं। 48 किलोग्राम में रागनी ने पहला स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के अंत में जिला क्रीड़ा अधिकारी शमीम अहमद ने आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed