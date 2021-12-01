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जयंती : रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रक्दान शिविर। सुबह 10 बजे

आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज के नगरीय पीएचसी सहित अन्य अस्पतालों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे।

हेल्थ कैंप : नगवां ब्लॉक अंतर्गत मऊ कलां गांव के शिव मंदिर परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। सुबह 10 बजे।

प्रशिक्षण : घोरावल के सोनांचल इंटर कॉलेज में 32वीं स्काउट गाइड जनपदीय रैली के दूसरे दिन जीवनशैली से जुड़े प्रशिक्षण। सुबह 11 बजे।

शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज स्थित महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। दोपहर 12 बजे।

कथा : घोरावल के बाबा अडबंगीनाथ मंदिर समिति की ओर से मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा। शाम 6 बजे।

शिविर : मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रॉबर्ट्सगंज के आदर्श महेश इंटर कॉलेज स्थित बूथ पर विशेष शिविर। सुबह 10 बजे।