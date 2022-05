{"_id":"62720caaab246b29b14833dc","slug":"bulldozer-run-on-illegal-construction-in-shaktinagar-sonbhadra-administration-demolished-hotel-built-on-ncl-land","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र: अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एनसीएल की भूमि पर बना होटल ढहाया गया, अतिक्रमणकारियों में मची खलबली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 04 May 2022 10:48 AM IST