Sitapur News: गमगीन माहौल में हुआ दोनों महिलाओं का अंतिम संस्कार

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परिजनों के अनुसार जान गंवाने वाली उमा व नीति का अंतिम संस्कार गोपालदास घाट में हुआ। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की उपस्थिति में उमा को उनके बेटे मनोज और नीति को उनके पति ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद लौटे परिजनों से घर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ममता वर्मा ने मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की।उमा ने संभाल रखी थी पूरी गृहस्थीउमा कपूर के पति शम्मी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे घर की गृहस्थी को उमा ही संभालती थी, पूरे घर को उमा ने ही संभाल रखा था। वहीं नीति के पति दिलीप तो गम के कारण ज्यादा बोल ही नहीं पाए। ।इलाज के बाद सुधर रही घायलों की सेहतसीतापुर। शहर के आर्यनगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में बुधवार को गणेश उत्सव के दौरान तीसरी मंजिल की रेलिंग व छज्जा गिरने से गंभीर रूप से घायल निधि, साक्षी और अदिति बाजपेई को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। इलाज के बाद तीनों की हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहा है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि हादसे में तीनों को गंभीर चोटें आई थीं। जिला अस्पताल में गंभीर चोटों की जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था। फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर है। स्थिति सामान्य होने पर ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। (संवाद)