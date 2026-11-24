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निर्देशित किया है कि तीन दिन के अंदर सभी संबंधित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का संचालन शुरू करा कर अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में व्यवस्था दुरुस्त कराकर इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें। आईसीटी लैब का उद्देश्य बच्चों को कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान देना और उन्हें तकनीक से परिचित कराना है। इसके माध्यम से बच्चे कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट का उपयोग करना और डिजिटल माध्यम से नई जानकारियां हासिल करना सीखते हैं। विज्ञापन

स्मार्ट क्लास के जरिए वीडियो, चित्र और डिजिटल सामग्री की मदद से कठिन विषयों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इससे पढ़ाई रोचक होने के साथ बच्चों की सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे में विद्यालयों में उपलब्ध इन सुविधाओं का संचालन न होने से बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। निर्देशित किया है कि तीन दिन के अंदर सभी संबंधित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का संचालन शुरू करा कर अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में व्यवस्था दुरुस्त कराकर इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें। आईसीटी लैब का उद्देश्य बच्चों को कंप्यूटर का व्यावहारिक ज्ञान देना और उन्हें तकनीक से परिचित कराना है। इसके माध्यम से बच्चे कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट का उपयोग करना और डिजिटल माध्यम से नई जानकारियां हासिल करना सीखते हैं।स्मार्ट क्लास के जरिए वीडियो, चित्र और डिजिटल सामग्री की मदद से कठिन विषयों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इससे पढ़ाई रोचक होने के साथ बच्चों की सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे में विद्यालयों में उपलब्ध इन सुविधाओं का संचालन न होने से बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा जा रहा है।

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सीतापुर। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था कागजों में सिमटी नजर आने लगी है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उनका संचालन नहीं किया जा रहा है। पोर्टल पर हुई समीक्षा में जिले के 427 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 86 विद्यालयों में आईसीटी लैब संचालित नहीं मिलीं। इससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अभी भी मुख्य रूप से किताबों के माध्यम से ही पठन-पाठन कराया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने सभी बीईओ को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।