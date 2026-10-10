सीतापुर: गड्ढे में दबा दी थी बच्चों को बांटने वाली किताबें, जूते और मोजे, प्रधानाध्यापक निलंबित

महमूदाबाद के विकास खंड पहला स्थित कम्पोजिट विद्यालय पचदेवरा भान में बच्चों के वितरण के लिए आई किताबें कूड़े में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर किताबें निकाली। ग्रामीणों का आरोप था कि बच्चों को कभी किताबों का वितरण नहीं किया जाता है।

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मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीएम ने जांच कराई तो विद्यालय में भारी अनियमितताएं पाई गई। प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए पांच कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।पहला में कंपोजिट स्कूल पचदेवरा भान बना है। तीन दिन पूर्व इसी विद्यालय परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ग्रामीण अध्यापकों की मौजूदगी में कूड़े से किताबें निकाल रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि विद्यालय में आने वाली सामग्री को बांटा नहीं जाता इसके साथ ही धनराशि में खेल किया जा रहा है।ग्रामीणों ने डीएम से इसकी शिकायत भी की। डीएम डॉ राजगणपति आर ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में विद्यालय में कई अनियमितता सामने आई। जांच में विद्यालय परिसर एवं कक्षों की साफ सफाई में कमी, आईसीटी लैब की सामग्री का उपयोग न पाया जाना, हैंडवॉश यूनिट क्रियाशील न होने, बच्चों को समय से पहले विद्यालय से छोड़ने और मध्याह्न भोजन और अभिलेखों में भी कमियां मिली।बीएसए गोरखनाथ पटेल ने प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव तिवारी को निलंबित करते हुए पांच कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही अग्रिम आदेशों तक वेतन रोक दिया है।