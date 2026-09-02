Sitapur News: अस्पताल पर दोबारा लगवाया ताला

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बता दें कि 25 अगस्त को डॉ. इमरान खान के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल की जांच की थी। अनियमितताएं मिलने पर नोटिस देकर संचालन बंद कराया गया था। इसके बावजूद अस्पताल खुलने की शिकायत मिली थी। कार्रवाई की सूचना मिलते ही क्षेत्र में संचालित कई गैर मानक अस्पतालों के शटर गिर गए।एसीएमओ ने बताया कि आरए हॉस्पिटल का संचालन पूरी तरह बंद करा दिया गया है। साथ ही नेशनल, स्वालो, नवजीवन, लाइफ लाइन, जनता और मेडिक्स हॉस्पिटल के संचालकों को सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी।