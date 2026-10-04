Siddharthnagar News: अलमारी का लॉकर तोड़कर दिनदहाड़े घर में चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:11 AM IST
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लोटन। कोतवाली लोटन क्षेत्र के हरिवंशपुर चौकी अंतर्गत ठोठरी बाजार में दिनदहाड़े घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर में घुसकर आलमारी का लॉकर तोड़कर नकदी और जेवर लेकर भाग निकला। शाम को घर पहुंचने पर पीड़ित को घटना की जानकारी हुई।
ठोठरी बाजार निवासी श्यामनयन जायसवाल के अनुसार उनकी पत्नी तीर्थयात्रा पर गई हैं। शुक्रवार सुबह वह घर का काम करने के बाद नहाने चले गए। आरोप है कि पहले से घात लगाए चोरों ने इसी दौरान दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और किसी कोने में छिप गया।
नहाने के बाद श्यामनयन घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए और दुकान में बाहर से ताला लगा दिया। उनके जाने के बाद चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे करीब साढ़े सात हजार रुपये और कुछ जेवर लेकर भाग गए। अंदर से सिटकनी बंद कर दी।
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देर शाम मेडिकल स्टोर बंद कर श्यामनयन घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला खोलने के बाद भी फाटक नहीं खुला। इस पर वह पीछे की खुली खिड़की से घर में दाखिल हुए। अंदर पहुंचने पर अलमारी का सामान बिखरा मिला और उसमें रखे नकदी व जेवर गायब थे।
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ठोठरी बाजार निवासी श्यामनयन जायसवाल के अनुसार उनकी पत्नी तीर्थयात्रा पर गई हैं। शुक्रवार सुबह वह घर का काम करने के बाद नहाने चले गए। आरोप है कि पहले से घात लगाए चोरों ने इसी दौरान दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और किसी कोने में छिप गया।
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नहाने के बाद श्यामनयन घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए और दुकान में बाहर से ताला लगा दिया। उनके जाने के बाद चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ दिया और उसमें रखे करीब साढ़े सात हजार रुपये और कुछ जेवर लेकर भाग गए। अंदर से सिटकनी बंद कर दी।
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देर शाम मेडिकल स्टोर बंद कर श्यामनयन घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला खोलने के बाद भी फाटक नहीं खुला। इस पर वह पीछे की खुली खिड़की से घर में दाखिल हुए। अंदर पहुंचने पर अलमारी का सामान बिखरा मिला और उसमें रखे नकदी व जेवर गायब थे।