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पुलिया की एप्रोच धंस गई है और उससे जुड़ी सीसी सड़क पर जगह-जगह दरारें आ गई हैं। निर्माण के समय भी ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। पुलिया और सड़क की स्थिति बिगड़ने से निर्माण के मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाद



घोसियारी। खेसरहा क्षेत्र के घोसियारी-पंडरी मार्ग से निकले रिउना-चौरी खुर्द संपर्क मार्ग पर वर्ष 2025 में बनी पुलिया की हालत खराब होने लगी है।