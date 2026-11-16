Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ में दो बाइक की टक्कर, तीन लोग घायल

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पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के भेडिहवा मार्ग पर रविवार रात दो बाइक आपस में टकरा गईं। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। पकड़ी निवासी लाल जी शर्मा (25) अपने घर से पकड़ी चौराहे की ओर जा रहे थे। तभी भेडिहवा मार्ग पर समल यादव की बाइक से उनकी बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाल जी शर्मा के सिर, मुंह और हाथ में गंभीर चोटें आईं। उनकी बाइक पर पीछे बैठे भेडिहवा निवासी रामू चौधरी को भी हल्की चोट लगी। दूसरी बाइक चला रहे समल यादव भी घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से दवा के लिए शोहरतगढ़ भेजा। लाल जी शर्मा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।