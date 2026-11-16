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Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ में दो बाइक की टक्कर, तीन लोग घायल

Mon, 16 Nov 2026 10:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 16 Nov 2026 10:54 PM IST
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Siddharthnagar News: Two motorcycles collide in Shohratgarh; three people injured
पकड़ी बाजार। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के भेडिहवा मार्ग पर रविवार रात दो बाइक आपस में टकरा गईं। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। पकड़ी निवासी लाल जी शर्मा (25) अपने घर से पकड़ी चौराहे की ओर जा रहे थे। तभी भेडिहवा मार्ग पर समल यादव की बाइक से उनकी बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लाल जी शर्मा के सिर, मुंह और हाथ में गंभीर चोटें आईं। उनकी बाइक पर पीछे बैठे भेडिहवा निवासी रामू चौधरी को भी हल्की चोट लगी। दूसरी बाइक चला रहे समल यादव भी घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से दवा के लिए शोहरतगढ़ भेजा। लाल जी शर्मा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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