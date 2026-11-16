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Siddharthnagar News: आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
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Siddharthnagar News: Draft electoral roll to be released today
सिद्धार्थनगर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने का मौका मिलने जा रहा है। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी।
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इसी दिन से दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।
अभियान के तहत मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फाॅर्म छह भरना होगा। आवेदन करते समय नाम, पिता-माता या पति का नाम, जन्मतिथि और पते का विवरण संबंधित दस्तावेजों के अनुसार सही दर्ज करना होगा। डाक पता और पिन कोड भी सावधानी से भरना जरूरी है। आवेदन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम की वर्तनी का मिलान करने के साथ निर्धारित दस्तावेज और फोटो अपलोड करने होंगे।
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आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरण आवेदक को दिखाकर उनकी पुष्टि कराई जाए।
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