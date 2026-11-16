Siddharthnagar News: आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

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इसी दिन से दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।अभियान के तहत मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फाॅर्म छह भरना होगा। आवेदन करते समय नाम, पिता-माता या पति का नाम, जन्मतिथि और पते का विवरण संबंधित दस्तावेजों के अनुसार सही दर्ज करना होगा। डाक पता और पिन कोड भी सावधानी से भरना जरूरी है। आवेदन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम की वर्तनी का मिलान करने के साथ निर्धारित दस्तावेज और फोटो अपलोड करने होंगे।आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरण आवेदक को दिखाकर उनकी पुष्टि कराई जाए।