Siddharthnagar News: पूर्ति निरीक्षक ने की कोटे की दुकान की जांच, मिलीं खामियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विभागीय अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के साथ ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण की भी जांच की। अधिकारियों के अनुसार जांच अभी जारी है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।जानकारी के अनुसार गड़ाकुल के 62 उपभोक्ताओं ने सितंबर में राशन नहीं मिलने की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम से की थी। शिकायत पत्र पर उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ राशन कार्ड और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए गए थे। एसडीएम ने आपूर्ति विभाग को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।बुधवार को पूर्ति निरीक्षक सतीश चंद्रा के नेतृत्व में टीम गड़ाकुल पहुंची। टीम ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और ई-पॉस मशीन पर दर्ज अंगूठे के निशान और हस्ताक्षरों का मिलान कराया।इसके अलावा कोटे की दुकान पर खाद्यान्न के भंडारण, स्टॉक रजिस्टर और वितरण से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में कई महीनों का लेखा-जोखा पूरा नहीं मिला। खाद्यान्न भंडारण में भी खामियां सामने आईं।