Siddharthnagar News: वैज्ञानिक खेती से घटेगी लागत, बढ़ेगी किसानों की आमदनी

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- मृदा परीक्षण, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण अपनाने पर दिया जोरबर्डपुर। खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को पारंपरिक तरीकों के साथ वैज्ञानिक तकनीक भी अपनानी होगी। उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक और मृदा परीक्षण के जरिये कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है।यह जानकारी सोमवार को ग्राम पंचायत भरवलिया में विकसित कृषि संकल्प एवं सघन खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित किसान गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों ने दी। कृषि वैज्ञानिक एसएन सिंह ने कहा कि बदलते समय में पारंपरिक खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से उत्पादन में सुधार किया जा सकता है।वहीं, सहायक विकास अधिकारी कृषि मनीष त्रिपाठी ने कीट एवं रोग प्रबंधन के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेती करने और विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। गोष्ठी के दौरान किसानों ने धान, गेहूं, दलहन और तिलहन की खेती से जुड़ी समस्याएं और सवाल रखे। कृषि विशेषज्ञों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बेहतर फसल प्रबंधन के तरीके बताए।इस दौरान रजत उपाध्याय, शिवपूजन दुबे, अभिषेक पाल, रमेश चंद्रा सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे।