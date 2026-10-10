Siddharthnagar News: त्योहारों में घर लौटने वालों को मिले राहत, बढ़नी में दो ट्रेनों के ठहराव की मांग

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- स्थानीय लोगों ने कहा, यात्रियों की सुविधा के साथ रेलवे की आय में भी हो सकती है वृद्धिढेबरुआ। स्थानीय लोगों ने बढ़नी रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। यह मांग दशहरा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है। उन्होंने ट्रेन संख्या 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 22922 अंत्योदय एक्सप्रेस के ठहराव को सुनिश्चित कराने की अपील रेलवे प्रशासन से की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ट्रेनों के ठहराव से सिद्धार्थनगर और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी। बढ़नी रेलवे स्टेशन भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित है। वर्तमान में यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए दूसरे स्टेशनों पर जाना पड़ता है। इससे उन्हें अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता है। त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से लौटने वालों की संख्या बढ़ने से नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। इन ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को आवागमन का एक और विकल्प मिल सकेगा।यात्रियों को लाभ और रेलवे की आय में वृद्धिस्थानीय लोगों के अनुसार, बढ़नी में ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इससे टिकटों की बिक्री के जरिये रेलवे की आय में भी वृद्धि की संभावना है। यह ठहराव सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। इससे उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।रेलवे अधिकारियों को बढ़नी स्टेशन पर दोनों ट्रेनों के ठहराव की लंबे समय से की जा रही मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इससे त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों के साथ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।- धनंजय सिंह, व्यापारीत्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। चंपारण हमसफर और अंत्योदय एक्सप्रेस का बढ़नी में ठहराव होने से स्थानीय लोगों के साथ नेपाली यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।- राजकुमार अग्रहरि, व्यापारी, बढ़नी