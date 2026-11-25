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ककरहवा। विकासखंड बर्डपुर की ग्राम पंचायत झंगटी में हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला मेले का आयोजन 26 से 29 नवंबर तक होगा। ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी ने बताया कि चार दिवसीय मेला बृहस्पतिवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगा। मेले में रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि शनिवार की रात रामवनवास और लंकादहन का सजीव मंचन होगा। रविवार को राम-रावण युद्ध और मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को भरत मिलाप का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।मेले के आयोजन में पंकज त्रिपाठी, सुनील मिश्र, जमाल अहमद, राजू जायसवाल, राकेश जायसवाल आदि सहयोग कर रहे हैं।