Siddharthnagar News: नौ बीईओ का तबादला, तीन नए आएंगे

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शासन की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्थानांतरण की सूची जारी की गई है।शासन के आदेश के मुताबिक सिद्धार्थनगर में तैनात रामू प्रसाद को देवरिया, अशोक कुमार सिंह और धर्मेंद्र पाल को बलरामपुर, राम कुमार सिंह को देवरिया, महेंद्र प्रसाद और संजय कुमार को गोंडा, राजेश कुमार को बस्ती, अरुण कुमार को गोरखपुर और नीरज कुमार सिंह को कुशीनगर स्थानांतरित किया गया है।वहीं, बस्ती में तैनात विजय आनंद, धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी और अरुण कुमार यादव को सिद्धार्थनगर भेजा गया है। इनके स्थानांतरण से जिले में खंड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती में बदलाव होगा। आदेश संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की ओर से जारी किया गया है।