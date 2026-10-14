Siddharthnagar News: मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी

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एनएचएम कर्मी दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी एनएचएम कर्मियों को नियमित किया जाए। न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि तथा लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने की मांग की गई है। इसके अलावा रिक्त पदों को भरने और स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी उठाई गई।इस दौरान दिनेश, अजीत, सुरेश मिश्रा, डॉ. सिद्धार्थ, डॉ. प्रियंका, डॉ. ज्योति और डॉ. इकराम सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।