Siddharthnagar News: एनसीसी कैडेट्स ने संभाली यातायात व्यवस्थाव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान कैडेट्स को यातायात संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।क्षेत्राधिकारी यातायात राजकुमार सिंह के पर्यवेक्षण और यातायात प्रभारी अजय कुमार सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट्स को यातायात संकेतों की जानकारी दी गई। उन्हें वाहनों को रोकने, आगे बढ़ाने और चौराहों पर यातायात सुचारु रखने का प्रशिक्षण दिया गया।इस दौरान यातायात पुलिस ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए। इससे रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ाने और दुर्घटनाओं की आशंका कम करने का संदेश दिया गया।