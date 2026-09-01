Siddharthnagar News: लापता युवती मिली, पुलिस ने परिजन को सौंपा

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थानाध्यक्ष शिवनगर डिडई बृजेश सिंह के अनुसार थाना क्षेत्र के तिलौली निवासी विजय कुमार ने 19 वर्षीय बेटी के घर से लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना पर मिशन शक्ति टीम सक्रिय हुई और युवती की तलाश शुरू कर दी। टीम ने काफी तलाश और प्रयास के बाद युवती को सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को उसके परिजन के साथ भेज दिया गया। टीम में उपनिरीक्षक छोटेलाल, महिला कांस्टेबल प्रतिमा दुबे और महिला कांस्टेबल शालिनी वर्मा शामिल रहीं।

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सिद्धार्थनगर। थाना शिवनगर डिडई पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने घर से लापता 19 वर्षीय युवती को ढूंढ़कर कर परिजन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से परेशान परिवार ने राहत की सांस ली।