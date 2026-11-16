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Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ में पहली बार होगा सामूहिक विवाह, 115 जोड़े लेंगे सात फेरे

Tue, 17 Nov 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 17 Nov 2026 12:10 AM IST
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Siddharthnagar News: Mass wedding to be held for the first time in Shohratgarh; 115 couples to tie the knot
चिल्हिया स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवा
- आज चिल्हिया स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में आयोजन
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चिल्हिया। शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। 17 नवंबर को चिल्हिया स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में 115 बेटियां अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगी। समारोह में अलग-अलग वर्गों, जातियों और धर्मों के जोड़ों का विवाह उनकी रीति-रिवाज और परंपराओं के अनुसार संपन्न कराया जाएगा।
आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधायक विनय वर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह के साथ सोमवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और समारोह को व्यवस्थित एवं भव्य तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। विधायक ने आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूरी करने को कहा।
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निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह, डीसी मनरेगा संदीप सिंह, एसडीएम शोहरतगढ़ रवीश कुमार गुप्ता, सीओ मयंक द्विवेदी, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता कमल किशोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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