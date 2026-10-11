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Siddharthnagar News: इंडियन आर्मी के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कौशिक नेपाल दौरे पर

Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
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Siddharthnagar News: Indian Army Adjutant General Lieutenant General Kaushik on a visit to Nepal
- पूर्व सैनिकों से करेंगे संवाद, कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं की करेंगे समीक्षा
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कपिलवस्तु। भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक नेपाल दौरे पर हैं। दौरे के दौरान वह नेपाल में रहने वाले भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनसे संवाद करेंगे। साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करेंगे।
दौरे का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की स्थिति जानना और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी लेना बताया जा रहा है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल कौशिक पूर्व सैनिकों से बातचीत कर उनकी जरूरतों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
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जानकार बताते हैं कि भारतीय सेना और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों के लिहाज से भी इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और उनसे सीधा संवाद इस दौरे के प्रमुख पहलू हैं।
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