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Siddharthnagar News: नेपाल में बाढ़ से पांच लोग लापता, दो महिलाएं शामिल

Sun, 11 Oct 2026 10:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 10:59 PM IST
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Siddharthnagar News: Five people, including two women, missing due to floods in Nepal
कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर)। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में बाढ़ आने से चुमनुबरी गांवपालिका के वार्ड छह के पांच लोग लापता हो गए। इनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रविवार को इसकी जानकारी दी।
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जानकारी के अनुसार, लोकपा और चुमलिंग के बीच भूस्खलन होने से बूढ़ी गंडकी नदी का बहाव अवरुद्ध हो गया। इसके बाद लादी समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई। लापता लोगों में सोनम लामा (65), मोमो अजी लामा (59), भूति लामा (66), कर्मा लामा (73) और पेमा दोरजे लामा (41) शामिल हैं।
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