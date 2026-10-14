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Siddharthnagar News: उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें विपश्यना केंद्र का निर्माण

Wed, 14 Oct 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 14 Oct 2026 12:03 AM IST
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Siddharthnagar News: Complete the construction of the Vipassana Centre with high quality
- कपिलवस्तु में 24.33 करोड़ से बन रहा विपश्यना केंद्र, डीएम ने परखी प्रगति
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सिद्धार्थनगर। महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में 24.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन विपश्यना केंद्र का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और कार्यदायी संस्था को शेष कार्य तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान एकोमोडेशन ब्लॉक, मेस, इन्फॉर्मेशन सेंटर और एडमिन ब्लॉक के फर्श पर टाइल्स लगाने का काम पूरा मिला। मेडिटेशन ब्लॉक के डोम के स्लैब का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि परिसर में साइट डेवलपमेंट का कार्य जारी है।
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अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पर्यटन व धर्मार्थ ने बताया कि निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद 20 जनवरी 2026 को उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को भेजा जा चुका है।
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परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन की ओर से कराया जा रहा है। इसके तहत टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, एडमिन ब्लॉक, मेस, महिला एवं पुरुष आवास, गार्ड रूम, सब स्टेशन रूम, मेडिटेशन ब्लॉक, ओपन एयर थिएटर (ओएटी) और परिसर के विकास कार्य शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ. ज्ञान प्रकाश मौजूद रहे।
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