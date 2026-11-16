Siddharthnagar News: रामलीला में शिव धनुष टूटते ही सीता ने राम के गले में डाली वरमाला

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भनवापुर। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम चौखड़ा में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में रविवार की रात्रि सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। मंचन के दौरान पुष्प वाटिका में राम-सीता के प्रथम मिलन से लेकर स्वयंवर में शिव धनुष टूटने तक के प्रसंगों का कलाकारों ने सजीव चित्रण किया।रामलीला में दिखाया गया कि श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के आदेश पर पुष्प वाटिका में फूल लेने जाते हैं। इसी दौरान माता सीता भी वहां पहुंचती हैं और दोनों एक-दूसरे को देखते हैं। इसके बाद माता सीता गिरिजा पूजन करती हैं, जहां आकाशवाणी के माध्यम से उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है।उधर, सीता स्वयंवर में देश-विदेश के तमाम राजा-महाराजा पहुंचते हैं। रावण और बाणासुर के बीच हुए संवाद ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कई राजाओं के प्रयास के बावजूद कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। इससे राजा जनक निराश होकर कहते हैं कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और धनुष की शक्ति को चुनौती देते हैं। तभी भगवान श्रीराम उन्हें शांत कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर श्रीराम धनुष के पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं और एक ही झटके में शिव धनुष को उठा लेते हैं। जैसे ही धनुष टूटता है, पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठता है। इसके बाद माता सीता भगवान श्रीराम के गले में वरमाला डाल देती हैं।इस अवसर पर ठाकुर प्रसाद मिश्रा,राम उदार पांडेय, जयशंकर मिश्रा, बजरंग मिश्रा, आदि लोग मौजूद रहे।